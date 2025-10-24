П редседателят на Управителния съвет на Спартак Варна – Алекс Илиев, застана пред камерата на DIEMA SPORT преди сблъсъка на варненци от Първа Лига срещу Ботев Пловдив. Шефът на „соколите“ разкри каква е ситуацията във финансово отношение за клуба от морската ни столица и как върви благотворителна кампания към момента.

„Продължаваме с кампанията. Наистина успяхме да се справим с доста борба и усилия от всички фенове на Спартак Варна и не само. Стъпките, които предприехме по-рано през Общински съвет и Община Варна също оказаха своя аспект благодарение на г-н Борисов, който се намеси навреме, за да бъде подписано самото становище от Министерството на финансите. Това също допринесе за нашия успех. Най-големият ни успех обаче е кампанията според мен.

Трябва да стане ясно, че ние събираме средства, за да покрием задълженията оставени от предходното управление на клуба. Ние ще се справим 100%. Трябва да стане ясно и друго. Парите, които бяха отпуснати от Община Варна са извън тази рамка. Кампанията продължава“, допълни той.

