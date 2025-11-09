В сички обичат Левски! Този сериал се играе в момента в Първа лига, след като Лудогорец шокира с нова издънка. "Орлите" загубиха с 2:3 у дома от Арда, който бе в серия от три поредни мача без победа. Тимът от Кърджали обаче се събуди точно в Разград.

Ивелин Попов изведе гостите напред в 13-ата минута, но Ивайло Чочев изравни в 27. Последваха две принудителни смени за Арда, след като Акинтола и Попето се контузиха. Въпреки това Бирсент Карагарен прави 1:2 във втората минута на продължението на първата част.

Емерсон Родригес изравни в 75-ата. Тогава обаче избухна Андре Шиняшики, който простреля Пад в мъглата - 2:3. Това пета поредна издънка на "орлите" в елита. И те вече са аут от Топ 4, където вместо тях нахлу Черно море.