С лавия постигна първа победа за сезона в efbet Лига. Възпитаниците на Златомир Загорчич надделяха с 2:0 като домакин срещу Арда.

Янис Гермуш откри резултата за „белите“ в 18-тата минута, а второто попадение бе много красиво и падна в 35-тата минута чрез самостоятелен рейд на Кристиян Балов.

След този успех отборът на Славия се отлепи от дъното и се изкачи на 13-то място в efbet Лига. Триумфът на „белите“ пък изпрати ЦСКА на предпоследното място. Арда от своя страна се срина чак до деветата позиция във временното класиране.

За Славия в следващия кръг предстои домакинство на ЦСКА, като именно заради това наставникът на „червените“ Душан Керкез бе на трибуните в „Овча купел“.

Арда пък приема у дома отбора на Берое. Преди домакинството на заралии обаче, за момчетата на Александър Тунчев предстои изключителното важно домакинство в мача реванш от плейофите в турнира Лига на конференциите срещу полския Ракув Ченстохова. В първия двубой в Полша Арда загуби с минималното 0:1.