К апитанът на Ботев Пловдив - Тодор Неделев, бе сменен срещу Спартак Варна още в 25-ата минута, като на терена така и не стана ясно причината за излизането му. След двубоя треньорът на "канарчетата" Иван Цветанов внесе яснота по случая. „Още преди мача Тодор Неделев се оплакваше от замайване. Направи всичко възможно да играе в мача, но след това каза, че не може да продължи. Не е контузия, която да е притеснителна", обясни треньорът Иван Цветанов.

„Искам да честитя победата на Спартак Варна. За този резултат надделяха пропуските в атака и елементарните наши грешки в защита. Въпреки че на два пъти се връщаме в мача, след това следва детинска грешка, която е наказание за нашия тим“, сподели той. Той призна, че вече комуникира със своя наследник Димитър Димитров, който ще го замени на 17 ноември.

Тече комуникация между мен и Димитър Димитров. Той ще си поеме нещата, когато пристигне. Надявам се нещата да тръгнат в правилната посока. Най-спешното е, че трябва да се печелят точки. Победите лекуват всяка една криза. Не мога да кажа, че отборът е в криза, но допускаме детински грешки“, каза още Иван Цветанов.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX