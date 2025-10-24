В неделя Годой вече ще тормози бившия си отбор.

П рез лятото, макар и вече при започнало първенство, ЦСКА привлече от Берое голмайстора на елита за миналия сезон Сантяго Леандро Годой-Кошмара.

Ход, който „червените“ предприемат за трети път в историята. В предстоящия кръг те излизат като домакини именно срещу бившия отбор на своя таран.

Ако събитията се развият, както с предишните топстрелци на шампионата, привлечени на „Армията“, то можем да прогнозираме, че аржентинецът ще се разпише срещу Берое тази неделя в София.

Именно така направиха другите двама голмайстори на първенството с екипа на „зелените“ от Стара Загора в първия шампионатен мач срещу бившия си тим в София – легендите Петър Жеков и Стойчо Младенов.

