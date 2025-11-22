Б ившият футболист на Ботев Пд и ЦСКА Тодор Тимонов разкри пред „Мач Телеграф“ очакванията си за предстоящото дерби между двата тима. Той коментира и назначението на Димитър Димитров-Херо начело на „жълто-черните“.

„С оглед на това, че Ботев има нов треньор в лицето на Димитър Димитров, си мисля, че в тази среща всичко може да се случи. Ясно е, че когато дойде един нов наставник начело на даден отбор, винаги има ефект в началото и тимът се вдига. Силно се надявам и сега да е така. За мен той е много голям специалист и вярвам, че Ботев е в правилни ръце. Дай Боже, футболистите бързо да свикнат с неговата философия, защото тя е доста различна. Дано това, че не е водил скоро някой отбор да не му се отрази”, започна бившият халф, известен и като „Принца на Пловдив“.

ПЕТЪР-ДЕЛЯН ИВАНОВ