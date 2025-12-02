С тарши треньорът на Арда - Александър Тунчев, отличи играта в защита при равенството с Ботев Пловдив като единствения позитив от двубоя. "Загубихме две точки. Първото полувреме беше равностойно, двата отбора се опознавахме, не искахме да грешим. Второто вдигнахме оборотите, контролирахме нещата и създадохме достатъчно ситуации, от които трябваше да отбележим", започна Тунчев.

"През второто полувреме търпението беше важно, защото първото прибързвахме. През второто съумяхме да превъртаме топката от единия край до другия край." "Играта ни във фаза защита днес беше на добро ниво, както и последните три мача. Имаме ситуации да отбележим, не са кой знае колко, но ги имаме. Ботев е добър отбор с много добър треньор. Позитивното от днес е играта в защита", добави наставникът на Арда.

"Очакват ни два доста трудни мача. Целта, която си поставяме, е да задържим постоянството. Ще опитаме да извлечем максимума от двата мача", завърши Тунчев.

