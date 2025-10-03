П редседателят на Зонален съвет „Велико Търново“ Бончо Генчев е бил уволнен, научи „Мач Телеграф“. Бронзовият медалист от САЩ'94 бе назначен на поста през 2016 година след смъртта на бившия си съотборник Трифон Иванов. Той вече 9 години изпълнява длъжността, но в последните няколко месеца в коридорите на БФC коментират, че Генчев допускал гафове. Неотдавна не били назначени делегати на мачове от долните дивизии в поверения му регион.

След идването си на власт Георги Иванов направи редица кадрови промени в централата. Още през първите седмици от управлението му бяха уволнени над 30 служители от централата. Иначе при Георги Иванов футболният cъюз отбеляза и огромен приход от рекламодатели, които вкараха няколко пъти повече средства от тези, които бяха при предшественика му Бoби Михайлoв.

