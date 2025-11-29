Левски е на крачка от историята, обявиха от аржентинската медия „Еl Linea noticias”. Там направиха сериозен анализ на родното първенство и най-вече на битката между „сините“ и Лудогорец. „След години на финансова нестабилност и слаби резултати“, Левски претърпя забележителна трансформация. Това стана благодарение на подобрено спортно планиране, по-силна тактическа дисциплина и обновена подкрепа от страна на феновете. Отборът сега е по-конкурентен от всякога през последните 10 сезона. Забелязва се по-балансиран състав и модерен начин на трениране. И Левски вече е позициониран сред истинските претенденти за титлата“, пишат в Южна Америка.
Още четете в днешния брой на "Мач Телеграф"
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE
АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX