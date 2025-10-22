"Току-що разбрах от моите колеги, че това е едва втора победа за сезона, може би това влияе върху увереността на отбора..."

Това изказване на Христо Янев, дошло след победата над Добруджа в неделя (1:0), потъна в еуфорията след успеха на "червените" в Добрич. Тези откровения на старши треньора на "армейците" казват всичко за него и за ситуацията в клуба. Странно, обидно, тъжно, дори ужасно.

За Христо Янев ЦСКА е Космос, а той е в тотална безтегловност, лутайки се в схеми и тактики, които е прилагал в Ботев Враца, докато се бори да не изпадне, или във Втора лига с Миньор Перник...

Да се върнем на думите на Христо Янев, за да им направим дисекция. Оказва се, че старши треньорът на ЦСКА не е знаел, или поне така твърди, че до мача с Добруджа отборът, който води, има само една победа в Първа лига. На база на тази информация заключи, че може би футболистите са му неуверени заради слабите резултати...

Е, хайде стига. Това е адски несериозно, липса на всякакъв професионализъм. И този човек ще трябва да вдига ЦСКА. На него е поверена многомилионната селекция на клуба. Точно той ще дава съвети на Питас и компания...

Само за сравнение ще споменем треньора на Левски Хулио Веласкес, който преди втория си мач в България - гостуване на Хебър, каза на пресконференцията, че в отбора от Пазарджик са останали само Янко Ангелов и Божидар Пенчев в сравнение със състава от последния сблъсък на Левски с този тим. Испанецът сигурно е пълен будала, щом си е направил труда да огледа детайлно съперника и да изброи двамата останали поименно. Представете си какво е знаел Христо Янев за Добруджа, след като дори не е наясно преди мача в Добрич колко победи има ЦСКА от началото на сезона. Сигурно заради цялата тази космическа некомпетентност "червените" изглеждаха толкова нелепо срещу последния в класирането.

