А тлетико Мадрид е подал жалба до УЕФА преди днешния двубой срещу Арсенал от Шампионска лига. "Дюшекчиите" са останали попарени след официалната тренировка на стадион "Емирейтс“, след като не успели да си вземат душ заради липсата на топла вода. Това е и причината за жалбата на "дюшекчиите" до УЕФА.

От Атлетико били бесни от ситуацията, като били шокирани, че на толкова модерен стадион не могат да получат елементарни удобства в навечерието на двубой от Шампионска лига.

Недоволството било още по-голямо поради факта, че втората половина от тренировката се е провела под дъжд. Проблемът с топлата вода бил забелязан още при пристигането на стадиона и местните служители веднага били уведомени, но той не бил решен навреме.

