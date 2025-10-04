А рсенал победи с 2:0 Уест Хем в мач от 7-ия кръг на Висшата лига. „Артилеристите“ стигнаха до успеха с един гол преди почивката и един през второто полувремето.

През първото полувреме Еберечи Езе пропусна добър шанс за домакините. Гол на Букайо Сака бе отменен заради засада. В 38-ата минута Арсенал стигна до гол. Езе стреля, ударът му бе отразен, но при добавката Деклан Райс вкара за 1:0. В добавеното време Рикардо Калафиори удари греда.

След почивката домакините получиха дузпа. Букайо Сака бе точен за 2:0.

С успеха Арсенал излезе временно начело с 16 точки, като води с точка пред Ливърпул, който по-късно днес гостува на Челси. Уест Хем остава 19-и.