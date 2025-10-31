М акс Дауман е поредният талант от школата на Арсенал, който впечатлява с представянето си. Младокът започна от първата минута за „артилеристите“ при победата над Брайтън с 2:0 в турнира за Купата на Лигата и по този начин се превърна в най-младия дебютант в историята на клуба. Само на 15 години и 302 дни английският футболист записа 71 минути игра и бе заменен от автора на втория гол и още едно име от „Хейл Енд“ (б.ред. - Академията на Арсенал) - Букайо Сака, под бурните аплодисменти на привържениците на столичани. Макс Дауман демонстрира отличните си индивидуални качества, като за повече от час игра той бе сред най-добрите на терена. Той бе лидер по няколко статистически показателя, сред които общия брой на дрибъли и тяхната успеваемост (8/5), спечелените нарушения (4) и единоборства (9), както и извеждащите подавания (1). Мениджърът на Арсенал Микел Артета бе впечатлен от представянето на 15-годишния талант и се изказа ласкаво за него след края на мача:

Всичко за младоците в Арсенал може да намерите в днешния брой на "Мач Телеграф"

