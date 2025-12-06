А стън Вила победи с 2:1 Арсенал в първия мач от 15-ия кръг на Висшата лига. Тимът на Унай Емери продължи страхотната си форма, като това е пети пореден успех в първенството. За "артилеристите" пък това е едва второ поражение от началото на сезона и първо от август, когато загубиха гостуването на Ливърпул.

В началото на мача Оли Уоткинс стреля, но вратарят на Арсенал Давид Рая спаси. Букайо Сака пропусна добра възможност за гостите. Малко след това Еберечи Езе вкара за Арсенал, но голът бе отменен заради засада на Сака преди това. Малко след това Деклан Райс от Арсенал успя да блокира удар на Мати Кеш.

В 36-ата минута Астън Вила поведе. Мати Кеш бе изпуснат от защитата след центриране и вкара с диагонален удар. Вратарят на Вила Емилиано Мартинес спаси удар на Бен Уайт в края на първото полувреме.

Арсенал изравни малко след началото на второто полувреме. Сака центрира, Мартинес успя да се намеси, но топката стигна до Леандро Тросар, който вкара за 1:1. Домакините натиснаха, а Кеш и Уоткинс пропуснаха положения. На другата врата Мартинес се справи с изстрел на Йодегор, а удар на Сака бе блокиран. Дониел Мален пък пропиля страхотна възможност за Вила. Домакините стигнаха до успеха в 95-ата минута. Емилиано Буендия се разписа с хубав удар след разбъркване в наказателното поле.

Арсенал е начело с 33 точки, Вила излезе на второ място с 30.