А рсенал се забавлява за 3:0 срещу Нотингам Форест в първия мач от четвъртия кръг във Висшата лига. Бижу на Мартин Субименди и попадение на тарана Виктор Йокереш донесоха успеха на "топчиите", а испанецът, който е доста нисичък, вкара и с глава по-късно. Хората на Микел Артета не изглеждаха притеснени от съперника в нито един момент. Единствените кахъра дойдоха от нова контузия. Тя отново бе на Мартин Йодегор, който падна лошо на рамото си и излезе принудително. Двубоят се оказа горчив дебют за бившия мениджър на Тотнъм Анге Постекоглу.

Арсенал откри резултата в 32-ата минута след снаряд от Мартин Субименди. След пореден корнер за домакините Ууд изби топката, но на пътя на Субименди, а испанският халф я намери превъзходно от воле и направи безпомощен стража на Форест. Истинско бижу.

Още в началото на второто полувреме Рикардо Калафиори даде извеждащ пас вляво за Еберечи Езе. Фланговият нападател, който направи своя дебют като титуляр за Арсенал, овладя и даде успореден пас към Гьокереш, който отблизо се разписа за 2:0.

Арсенал вкара трети гол след ново статично положение, след което топката беше изчистена. Деклан Райс видя Ленадро Тросар вляво, а белгиецът центрира към Субименди, който надскочи Уилиямс и с глава прониза Селс - 3:0.

За Арсенал предстои гостуване на Атлетик Билбао в Шампионската лига.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX