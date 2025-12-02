Е пизод №209 между Челси и Арсенал завърши без победител (1:1), като остави „артилеристите“ в отлична позиция в битката за първото място. Това, което липсваше в лондонското дерби беше чисто футболната магия с топка. Фантазията, която да даде добавена стойност на играта между два много силни и качествени отбора. До голяма степен логично двубоят завърши 1:1 предвид голямата ангажираност на всеки един футболист, особено в защита. Ако трябва да обаче да определим кой заслужаваше тази победа повече, то това би бил домакинът. Момчетата на Енцо Мареска играха без страх срещу лидера в класирането и най-добрия гост в лигата и с убеждението, че „Стамфорд Бридж“ е непревземаема крепост.

Двубоят започна двуостро с атаки към двете врати и много единоборства. След четвърт част „сините“ превключиха направо на шеста предавка и притиснаха опонента си в собствената му половина почти до края на първата част. Дълбоката и активна преса на Челси изненада защитниците на Арсенал, които с всяка изминала минута усещаха напрежението и започнаха да поддават. Пет-шест сбъркани наглед елементарни къси отигравания в близост до наказателното поле можеха да доведе до главоболия за тима на Микел Артета, а само завършващият удар се оказа препъникамъка за 6-кратния английски шампион и същевременно най-големият подарък за „артилеристите“.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX