Ч елси победи с 1:0 Тотнъм като гост в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. С успеха тимът на Енцо Мареска се реваншира за загубата от Съндърланд в предишния кръг.

Това е пети пореден успех за Челси срещу Тотнъм във Висшата лига.

В началото на мача и двата тима трудно създаваха положения. Гостите поведоха в 34-ата минута, когато Жоао Педро откри резултата след подаване на Мойсес Кайседо. Педро можеше да отбележи втори гол в края на първото полувреме, но вратарят на Тотнъм Гулиелмо Викарио спаси удара му. На другата врата Роберт Санчес се справи с изстрел на Мохамед Кудус.

След почивката Викарио отрази изстрел на Енцо Фернадес. Халфът имаше още един шанс малко след това, но не уцели вратата. Педро Нето също имаше шанс за Челси, но не намери целта. В края на мача Педро можеше да вкара втори гол за „сините“, но Викарио се намеси.

Челси е на 4-о място със 17 точки, с колкото е и Тотнъм на трето. Със същия актив са още 5-ият и 6-ият Съндърланд и Манчестър Юнайтед.