М ениджърът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне едва беше удържан от стюардите на "Анфийлд", след като се втурна да търси саморазправа с фен минути след късния победен гол на Ливърпул в Шампионската лига за 3:2. Треньорът получи червен картон за реакцията си, като телевизионните камери заснеха привърженик на Ливърпул, който ликуваше в лицето на аржентинеца, докато той му отвръщаше.

Случката стана по време на бурната радост след поредния гол в последния момент на отбора на Арне Слот. Капитанът Върджил ван Дайк реализира с глава покрай Ян Облак в 92-ата минута за 3:2 в първия кръг от основната фаза на турнира. Самият Диего Симеоне обяви, че бурната му реакция е била провокирана от обиди от страна на въпросния фен. В крайна сметка се наложи само той да напусне терена.

“Моята реакция на обидите не е оправдана, но не знаете какво е да бъдете обиждани непрекъснато в продължение на 90 минути“, обясни Симеоне в предаването на Movistar. „Нямахме късмет с първия гол, той ни извади от релси, но с духа и качеството на момчетата се върнахме в играта, а с Йоренте изигра страхотен мач”, добави треньорът на Атлетико.

Diego Simeone was sent off for going over to the Liverpool fans after Virgil van Dijk's 92nd-minute winner 😳 pic.twitter.com/9exo28nbCp — Football on TNT Sports (@footballontnt) September 17, 2025

“Повишихме нивото си на представяне, въпреки че Ливърпул е много добър отбор. Мачът беше на ръба и можеше да отиде във всяка една посока. Страхотен гол на Върджил ни остави с горчив вкус в устата, но с дух“, каза още Симеоне.

