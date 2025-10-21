Прокуратурата в Неапол даде нарочна пресконференция по мафиотския казус с Юве Стабия, в чиито редици преди 8 години се подвизаваше Живко Атанасов (вляво).

И талианският втородивизионен футболен клуб Юве Стабия бе поставен под съдебен контрол заради предполагаемо проникване на мафията в него. Това съобщи агенция Ройтерс, цитирана от БТА.

Юве Стабия е от Кастелмаре ди Стабия, в близост до Неапол, където е територията на страховитата Камора. Отборът е на седмо място в класирането на Серия B.

„Интензивните разследвания "разкриха система от влияние в стила на мафията върху икономическите дейности на футболния клуб", от местния клан на Камората, заявиха от прокуратурата в Неапол, полицията и националния прокурор за борба с мафията.

„Настоящите собственици на Юве Стабия "са наследили дълготрайни икономически взаимоотношения, които са под влиянието на мафията и не са осъществили адекватен контрол на механизмите, за да прекратят това", се казва още в общата позиция.

"Брера Холдингс" е компания, базирана в Ирландия, имаща интереси във футболните клубове, която купи 52% от акциите на клуба през юни. Юве Стабия и холдингът не отговориха веднага на обвиненията.

Хора, свързани с клана на Камората - д'Алесандро, са контролирали продаването на билети, кетъринг, чистенето, здравните услуги и дори пътуванията на първия отбор, съобщиха още прокуратурата и полицията.

"Футболистите трябва само да играят, докато Камората се грижи за всичко друго", каза прокурорът на Неапол Никола Гратери.

Съдебната администрация ще позволи на клуба да продължи спортните си дейности, като ще бъде под контрол. Действието има за цел да възстанови законността и прозрачността в управлението и да върне клуба към независимост, интегритет и оперативна свобода", се казва в съобщението.

Прокурорите в южната италианска провинция Калабрия предприеха същия подход към третодивизионния Кротоне миналия месец.

В Юве Стабия през сезон 2016/2017 игра настоящият защитник на Черно море и бивш национал Живко Атанасов, който тогава записа 26 мача и 1 гол.