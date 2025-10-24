Р еално две големи изненади се получиха във втория кръг на Лигата на конференциите.
Кипърският АЕЛ Ларнака шокира носителя на купата на Англия и на „Къмюнити Шийлд” Кристъл Палас с 1:0 насред Лондон. Рияд Баич смълча „Селхърст Парк” в 51-вата минута за втората поредна победа на своите във в третия по престиж континентален клубен турнир след 4:0 над нидерландския АЗ Алкмаар преди 3 седмици.
Вторият наистина сензационен резултат дойде от Гибралтар, където местният Линкълн Ред Импс, който има 14 поредни титли на своята страна също като Лудогорец, изпердаши с 2:1 полския Лех Познан.
На скалата в задморската територия на Великобритания местният гранд спечели с два гола на испанци – Кике Гомес бе точен в 33-тата минута, а Кристиан Рутиенс – в 88-ата. За Лех тосе разписа шведът Микаел Ишак в 77-ата.
Това бе първа победа в историята на гибралтарския футбол победа в основната фаза на европейски клубен турнир.
Ето и всички резултати:
АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия) 6:0
АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава
(Шотландия) 1:0
Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия) 0:0
Дрита (Косово) - Омония (Кипър) 1:1
Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания) 2:2
Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия) - прекратен при 0:0 след първото полувреме заради дъжд
Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша) 1:2
Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия) 1:0
Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия) 0:3
Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша) 1:1
Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър) 0:1
Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария) 0:1
Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша) 2:1
Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 1:0
Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна) 3:0
Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения) 0:2
Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша) 1:1
Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения) 1:1