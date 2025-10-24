Р еално две големи изненади се получиха във втория кръг на Лигата на конференциите.

Кипърският АЕЛ Ларнака шокира носителя на купата на Англия и на „Къмюнити Шийлд” Кристъл Палас с 1:0 насред Лондон. Рияд Баич смълча „Селхърст Парк” в 51-вата минута за втората поредна победа на своите във в третия по престиж континентален клубен турнир след 4:0 над нидерландския АЗ Алкмаар преди 3 седмици.

Вторият наистина сензационен резултат дойде от Гибралтар, където местният Линкълн Ред Импс, който има 14 поредни титли на своята страна също като Лудогорец, изпердаши с 2:1 полския Лех Познан.

На скалата в задморската територия на Великобритания местният гранд спечели с два гола на испанци – Кике Гомес бе точен в 33-тата минута, а Кристиан Рутиенс – в 88-ата. За Лех тосе разписа шведът Микаел Ишак в 77-ата.

Това бе първа победа в историята на гибралтарския футбол победа в основната фаза на европейски клубен турнир.

Ето и всички резултати:

АЕК Атина (Гърция) - Абърдийн (Шотландия) 6:0

АЗ Алкмаар (Нидерландия) - Слован Братислава

(Шотландия) 1:0

Брейдаблик (Исландия) - КуПС Куопио (Финландия) 0:0

Дрита (Косово) - Омония (Кипър) 1:1

Хекен (Швеция) - Райо Валекано (Испания) 2:2

Риека (Хърватия) - Спарта Прага (Чехия) - прекратен при 0:0 след първото полувреме заради дъжд

Шахтьор Донецк (Украйна) - Легия Варшава (Полша) 1:2

Шкендия (Република Северна Македония) - Шелбърн (Ирландия) 1:0

Рапид Виена (Австрия) - Фиорентина (Италия) 0:3

Страсбург (Франция) - Ягелония (Полша) 1:1

Кристъл Палас (Англия) - АЕК Ларнака (Кипър) 0:1

Хамрун (Малта) - Лозана (Швейцария) 0:1

Линкълн Ред Импс (Гибралтар) - Лех Познан (Полша) 2:1

Майнц (Германия) - Зрински Мостар (Босна и Херцеговина) 1:0

Самсунспор (Турция) - Динамо Киев (Украйна) 3:0

Шамрок Роувърс (Ирландия) - Целе (Словения) 0:2

Сигма Оломоуц (Чехия) - Ракув (Полша) 1:1

Университатя Крайова (Румъния) - Ноа (Армения) 1:1