В общи линии без изненади преминаха вторите 6 мача от първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Фаворитите взеха своето в 4 от срещите, а другите две завършиха с паритет, като общо бяха вкарани 19 гола. С 26-те от вторник бройката на попаденията набъбна на 45 за изиграните досега 12 сблъсъка, което прави средно по 3,75 на мач.

Вечерта стартира с два хикса.

Дебютантите в турнира – кипърският Пафос и норвежкият Бодьо Глимт, не загубиха гостуванията си съответно на гръцкия Олимпиакос (0:0) и на чешкия Спарта Прага (2:2). Тимът от средиземноморския остров дори удържа фронта в Атина с човек по-малко цели 64 минути, след като Бруно бе изгонен в 26-ата

Бодьо Глимт пък падаше до 77-ата с 0:2 в Прага, ала въпреки че изтърва дузпа стигна до точката благодарение на Даниел Баси (78) и Сондре Брунстад Фет (90).

Френският Пари Сен Жермен започна гръмовно защитата си на трофея. На влезлия в българската митология през 1993-та „Парк де Пренс” домакините разковаха с 4:0 италианския Аталанта. Головете вкараха Маркиньос (3), разписалият се срещу нашите при 3:0 за Грузия Хвича Кварацхелия (39), Нуно Мендеш (51) и Гонзало Рамош (90+1). Брадли Баркола пропусна дузпа за ПСЖ в края на първата част.

Дубъл на Маркус Тюрам (42, 47) донесе успеха с 2:0 на италианския Интер при визитата на нидерландския Аякс в Амстердам.

Също 2 пъти се разписа и английската картечница на германската машина Байерн Мюнхен – Хари Кейн (27-дузпа, 63), за победата с 3:1 над сънародниците си от Челси, които наказваше и като играч на Тотнъм. „Сините” от Лондон вкараха останалите попадения – Трево Чалоба сбърка вратата и се заши автогол в 20-ата минута, а Коул Палмър реализира почетното в 63-тата.

В дебюта на рекордната си покупка – шведа Александър Исак, английският шампион Ливърпул аха да сътвори Шекспирова драма на своя „Анфийлд”. Мърсисайдци спечелиха с 3:2 инфарктно срещу испанския Атлетико Мадрид, след като дръпнаха светкавично с 2:0 чрез Анди Робъртсън (2) и Мохамед Салах (6). „Дюшекчиите” обаче показаха, че няма да бъдат матрак за тупане и Маркос Йоренте първо намали в 45+3, а в 81-вата и изравни. Във втората минута на добавеното време капитанът на Ливърпул Върджил ван Дайк сякаш пусна едновременно всички плочи на „Бийтълс” в града, отбелязвайки с глава.

Ето и всички резултати от сряда:

Олимпиакос (Гърция) - Пафос (Кипър) 0:0

Славия Прага (Чехия) – Бодьо Глимт (Норвегия) 2:2

Аякс (Нидерландия) - Интер Милано (Италия) 0:2

Байерн Мюнхен (Германия) - Челси (Англия) 3:1

Ливърпул (Англия) - Атлетико Мадрид (Испания) 3:2

Пари Сен Жермен (Франция) - Аталанта (Италия) 4:0