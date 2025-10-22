Актуалният носител на трофея ПСЖ триумфира на "Парк де Пренс" с третия си екип, който е изцяло червен.

С рекордна резултатност и почти без изненади започна 3-тият кръг на Шампионската лига.

В 8 от първите 9 мача бяха вкарани цели 43 гола, само в дербито на дебютантите в основната фаза на най-авторитетния континентален клубен турнир между Кайрат Алмати (Казахстан) и Пафос (Кипър) мрежите останаха сухи.

7 попадения реализира актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен. Френският гигант отвя със 7:2 клетия си германски домакин Байер Леверкузен и оглави класирането с пълен актив от 9 точки.

Точни за ПСЖ бяха шестима играчи от 5 различни националности – бразилецът Уилиан Пачо откри от дузпа в 7-ата минута, французинът Дезире Дуе се разписа два пъти (41, 45+3), грузинският национал Хвича Кварацхелия, който уши и нашите в световните квалификации, бе точен веднъж (44), а същото направиха португалците Нуно Мендеш (50) и Витиня (90), както и носителят на „Златната топка” и гордост на цяла Франция Усман Дембеле (66), който отбеляза подобаващо 100-тния си мач за парижани.

Леверкузен направи загубата си частично по-почетна чрез дубъл на испанеца Алекс Гарсия (38-дузпа, 54). Сънародникът му и съотборник Алехандро Грималдо пък изтърва от 11-те метра в 26-ата минута.

Червени картони заслужиха германецът Роберт Андрих от домакините (33) и украинецът Иля Забарний (37) от ПСЖ.

Барса също навъртя 3 успеха, след като при домакинството си на гръцкия Олимпиакос спечели с 6:1 с единствения хеттрик за вечерта в Шампионската лига – този на Фермин Лопес (7, 39, 76).

Досегашният английски калъфкаджия Арсенал пък приключи испанския си опонент Атлетико в Мадрид за 13 минути през второто полуреме с попадения на бразилците Габриел Магаляеш (57) и Габриел Мартинели (64) и на шведа Виктор Гьокереш (67, 70).

Ето и всички резултати от вторник вечер:

Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) 4:0

Байер Леверкузен (Германия) – Пари Сен Жермен (Франция) 2:7

ФК Копенхаген (Дания) – Борусия Дортмунд (Германия) 2:4

Нюкасъл (Англия) – Бенфика (Португалия) 3:0

ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия) 6:2

Унион Сен Жилоаз (Белгия) – Интер (Италия) 0:4

Виляреал (Испания) – Манчестър Сити (Англия) 0:2

Барселона (Испания) – Олимпиакос (Гърция) 6:1

Кайрат Алмати (Казахстан) – Пафос (Кипър) 0:0