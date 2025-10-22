С рекордна резултатност и почти без изненади започна 3-тият кръг на Шампионската лига.
В 8 от първите 9 мача бяха вкарани цели 43 гола, само в дербито на дебютантите в основната фаза на най-авторитетния континентален клубен турнир между Кайрат Алмати (Казахстан) и Пафос (Кипър) мрежите останаха сухи.
7 попадения реализира актуалният носител на трофея Пари Сен Жермен. Френският гигант отвя със 7:2 клетия си германски домакин Байер Леверкузен и оглави класирането с пълен актив от 9 точки.
Точни за ПСЖ бяха шестима играчи от 5 различни националности – бразилецът Уилиан Пачо откри от дузпа в 7-ата минута, французинът Дезире Дуе се разписа два пъти (41, 45+3), грузинският национал Хвича Кварацхелия, който уши и нашите в световните квалификации, бе точен веднъж (44), а същото направиха португалците Нуно Мендеш (50) и Витиня (90), както и носителят на „Златната топка” и гордост на цяла Франция Усман Дембеле (66), който отбеляза подобаващо 100-тния си мач за парижани.
Леверкузен направи загубата си частично по-почетна чрез дубъл на испанеца Алекс Гарсия (38-дузпа, 54). Сънародникът му и съотборник Алехандро Грималдо пък изтърва от 11-те метра в 26-ата минута.
Червени картони заслужиха германецът Роберт Андрих от домакините (33) и украинецът Иля Забарний (37) от ПСЖ.
Барса също навъртя 3 успеха, след като при домакинството си на гръцкия Олимпиакос спечели с 6:1 с единствения хеттрик за вечерта в Шампионската лига – този на Фермин Лопес (7, 39, 76).
Досегашният английски калъфкаджия Арсенал пък приключи испанския си опонент Атлетико в Мадрид за 13 минути през второто полуреме с попадения на бразилците Габриел Магаляеш (57) и Габриел Мартинели (64) и на шведа Виктор Гьокереш (67, 70).
Ето и всички резултати от вторник вечер:
Арсенал (Англия) – Атлетико Мадрид (Испания) 4:0
Байер Леверкузен (Германия) – Пари Сен Жермен (Франция) 2:7
ФК Копенхаген (Дания) – Борусия Дортмунд (Германия) 2:4
Нюкасъл (Англия) – Бенфика (Португалия) 3:0
ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия) 6:2
Унион Сен Жилоаз (Белгия) – Интер (Италия) 0:4
Виляреал (Испания) – Манчестър Сити (Англия) 0:2
Барселона (Испания) – Олимпиакос (Гърция) 6:1
Кайрат Алмати (Казахстан) – Пафос (Кипър) 0:0