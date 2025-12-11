В ратарят на младежкия ни национален отбор Пламен Андреев ще получи възможността да се докаже в следващите мачове на Расинг Сантандер. Причината е, че титулярният страж на тима Йокин Ескиета получи травма в дясното рамо.

Първоначалните прогнози са, че той няма да играе до края на годината, което ще даде възможност на Андреев да започне в поне три последователни двубоя.

През уикенда Расинг посреща Леганес. Следващата седмица в Сантандер пристига участникът от Шампионска лига Виляреал в мач за Купата на краля, след което е гостуването на Уеска.

До момента Пламен Андреев има 2 мача за Купата на краля, а сега се очаква да дебютира и във второто ниво на Испания. Расинг Сантандер е лидер в класирането с 35 точки.