К апитанът на Арсенал Мартин Йодегор няма да се завърне в игра преди международната пауза през ноември, твърди BBC.

Халфът претърпя контузия на медиалния колатерален лигамент в коляното по време на победата на Арсенал над Уест Хем на 4-и октомври и трябваше да бъде заменен още през първото полувреме.

Арсенал пусна изявление на следващия ден, в което потвърди, че Йодегор ще пропусне текущата международна пауза, но не посочи срок за възстановяването му.

Въпреки това, 26-годишният футболист няма да може да играе до края на следващата серия от международни мачове в средата на ноември.

Това означава, че норвежецът ще пропусне срещитe от Висшата лига срещу Фулъм, Кристъл Палас, Бърнли и Съндърланд, както и мачовете от Шампионската лига срещу Атлетико Мадрид и Славия Прага.