Ханибал Межбри (вляво) е колажиран като корицата на книгата на Томас Харис "Мълчанието на агнетата". Вдясно е Илийката Груев, а в средата - фейсът на самия Ханибал Лектър.

Х алфът на Бърнли Ханибал Межбри е обект на разследване за това, че е наплюл фенове на Лийдс в мача от Висшата лига между двата отбора, спечелен с 2:0, обявиха от Футболната асоциация на Англия.

Полицията в Ланкашър също води свое разследване по инцидента.

Тунизийският национал Межбри, често сравняван със страховития си съименник и канибал от книгата на Томас Харис "Мълчанието на агнетата” и последвалия едноименнен филм д-р Ханибал Лектър, влезе в игра като резерва в 83-тата минута срещу тима на нашия Илия Груев, който остана резерва, като почти веднага получи жълт картон за грубо влизане в краката на Габриел Гудмундсон. Ако провинението на 22-годишния африканец и неговата плюнка се докаже, той рискува наказание.

"Полицията в Ланкашър е информирана за инцидент, в който се предполага, че е замесен футболист на Бърнли. Работим с клуба за изясняване на фактите", се казва в официалното комюнике на местните власти.

Ханибал Межбри има 37 мача и един гол за националния тим на Тунис.