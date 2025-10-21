Б рентфорд записа ценен успех с 2:0 като гост на Уест Хем в мач от 8-ия кръг на Висшата лига.

Герой за „пчеличките“ отново бе бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго, който откри резултата на Олимпийския стадион в Лондон в 43-тата минута. 24-годишният бразилец бе основна фигура в атаката на своите срещу "чуковете" и вече има 5 гола в първенството и общо 6 във всички турнири от началото на сезона на Острова. Негово попадение дори бе отменено от ВАР заради засада в последните секунди на първата част.

В 90+5 друг от чужденците на Брентфорд - датчанинът Матиас Йенсен, официализирайки третия успех на своите.