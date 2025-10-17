П олузащитникът и капитан на Арсенал Мартин Йодегор ще отсъства от терените няколко седмици поради контузия на коляното, потвърди мениджърът Микел Артета преди гостуването на Фулъм в събота. Норвежецът, който вече пропусна мачове заради травма на рамото, е четвъртият играч на "артилеристите" с контузия на коляното, след Габриел Жезус, Кай Хаверц и Нони Мадуеке.

"Ще отнеме седмици. Няма точна дата за завръщането му... но той се възстановява добре," каза Артета, цитиран от Ройтерс. Добрата новина за лидерите във Висшата лига е, че Мартин Субименди и Бен Уайт ще бъдат на разположение, а еквадорският централен защитник Пиеро Инкапие може да се завърне в състава след едномесечно отсъствие.

Артета също така защити шведския нападател Виктор Йьокереш, който е голмайстор на клуба в лигата с три гола, въпреки че не е отбелязвал в последните си шест мача. Мениджърът добави, че е твърде рано да се мисли за титлата, въпреки че Арсенал води в класирането с една точка пред Ливърпул.

"Той допринася много на отбора. Гледайки мачовете, съм много доволен от това, което дава на тима", заяви Артета по повод представянето на Гьокереш.

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ИНСТАГРАМ

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В ТИКТОК

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ В YOUTUBE

АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ ВЪВ VBOX