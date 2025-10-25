К акво по дяволите става с Ливърпул? Това е въпросът този уикенд, след като Брентфорд нанесе четвърта поредна загуба на тима във Висшата лига, след като спечели домакинството си от деветия кръг на английското първенство с 3:2. Данго Уатара, Кевин Шаде и бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго се разписаха за "пчеличките", докато точни за мърсисайдци бяха Милош Керкез и Мохамед Салах.

Още в петата минута Брентфорд поведе в резултата. Отбраната на Ливърпул за пореден път показа слабост при дълъг тъч, Кристофър Айер отклони с глава, а Данго Уатара изпревари Милош Керкез на задната греда и не остави шансове на Гиорги Мамардашвили. Ливърпул можеше да изравни 15 минути по-късно. Юго Екитике опита технично отиграване с пета, получи се рикошет и топката отиде на пътя на Флориан Вирц, който от чиста позиция в наказателното поле стреля покрай десния страничен стълб.

В 32-ата минута бившият капитан на мърсисайдци Джордан Хендерсън отправи неточен удар от дистанция. Шест минути преди края на първото полувреме Мамардашвили трябваше да се намеси при опит на Микел Дамсгор от далечно разстояние. В първата минута на добавеното време на първата част “пчеличките” нанесоха втори удар. Домакините организираха контраатака, Кевин Шаде остана сам срещу Мамардашвили и запази хладнокръвие, за да направи резултата 2:0.

Ливърпул върна един гол в петата минута на продължението. Конър Брадли центрира от десния фланг и кълбото се озова в Милош Керкез, който от близко разстояние отбеляза първото си попадение за “червените”.

На полувремето нямаше промени в двата отбора, но имаше смяна на главния съдия Саймън Хупър, който получи контузия. Той бе заменен от четвъртия рефер Том Робинсън. В 54-ата минута бившият нападател на Лудогорец Игор Тиаго остана сам срещу Мамардашвили, но грузинският страж се намеси стабилно. Силните моменти за домакините продължиха и вратарят на мърсисайдци трябваше да показва рефлекса си при удар на Дамсгор в 56-ата минута.

Брентфорд получи дузпа след намесата на ВАР пет минути по-късно заради нарушение на Върджил Ван Дайк. Тиаго застана зад топката и реализира с удар в средата.

Арне Слот опита да промени нещо в отбора си, като пусна в игра Алексис Мак Алистър, Федерико Киеза, Анди Робъртсън и Рио Нгумоа. Това не донесе желания ефект и “пчеличките” се защитаваха спокойно.

Все пак Ливърпул се върна в срещата в 89-ата минута. Доминик Собослай открадна топката и центрира меко към Мохамед Салах, който овладя отлично с левия крак и с прекрасен удар, срещнал първо напречната греда, намали изоставането на отбора си.

До края на двубоя "червените" опитаха да стигнат поне до точката, но Брентфорд запази аванса си и заслужено спечели.

