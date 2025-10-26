Реал Мадрид надви кръвния си враг с 2:1 пред препълнените трибуни на "Бернабеу".

Р еал Мадрид победи с 2:1 у дома Барселона в дербито от 10-ия кръг на испанското първенство.

Отменена дузпа, непризнат гол, пропуснат 11-метров наказателен удар и червен картон белязаха първото Ел Класико през сезона в Примера.

"Белите", които са лидери в класирането, реализираха попадение в 12-ата минута чрез Килиан Мбапе. Френският национал обаче се намираше в нередовна позиция. Преди това главният рефер Сесар Сото Градо отсъди дузпа, която беше отменена, след като телевизионните повторения показаха, че Ламин Ямал не извършва нарушение в наказателното поле на шампионите.

Столичани все пак взеха аванс в резултата в 22-рата минута чрез Мбапе, който преодоля Войчех Счесни, след като беше изведен на голова позиция от Джуд Белингам.

7 минути преди почивката Маркъс Рашфорд пусна на Фермин Лопес за 1:1.

В 43-ата Белингам отбеляза на празна врата второто и решително попадение за лидера в класирането след асистенция на Едер Милитао.

В 52-рата минута след почивката Счесни спаси дузпа, изпълнена от Мбапе. 11-метровият наказателен удар беше отсъден заради игра с ръка на Ерик Гарсия.

В 69-ата минута попадение на Белингам също не беше признато след засада, а дълбоко в допълнителното време Педро от Барселона получи втори жълт и съответно червен картон.

Реал Мадрид е водач в класирането с 27 точки след 10 кръга, докато Барса е с 5 пункта по-малко на втората позиция. В този двубой каталунците не можеха да разчитат на контузените Гави, Роберт Левандовски, Жоан Гарсия, Дани Олмо, Марк-Андре тер Стеген и Рафиня.

В друга среща от кръга Майорка завърши наравно 1:1 с гостуващия Леванте.