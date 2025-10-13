А ктуалните дискусии, свързани с даването на сериозно добавено време в мачовете от Висшата лига подсказват, че играта често се накъсва. Но колко всъщност се играе на Острова и има ли промяна спрямо миналите години.

През 2023 година стана ясно, че феновете на английския шампионат не гледат толкова футбол, колкото през предходните сезони. Тези данни и извадки промениха коренно следващите два сезона, в които средното добавено време значително се увеличи. Средното време, в което топката е в игра се покачи от 54 минути и 49 секунди до 58 минути и 11 секунди.

Въпреки че този сезон все още е в началния си стадий, се наблюдава ново понижение в данните. По-големият фокус към статичните положения и дългите тъчове влияе пряко на този показател. След 70 изиграни срещи средното време с топката в игра е точно 55 минути, почти 2 минути по-малко от миналия сезон.

Може би си мислите, че това означава, че добавеното време не е толкова дълго, колкото беше през последните два сезона, но в момента общата продължителност на мачовете, включително добавеното време (100 минути, 35 секунди), е втора след тази от кампанията 2023-24 (101 минути, 36 секунди) в историята на Висшата лига. Мачовете продължават средно с 51 секунди по-дълго от миналия сезон (99 минути, 44 секунди), въпреки че топката е в игра почти две минути по-малко. Това означава, че средно във всеки мач този сезон топката не е в игра общо две минути и 50 секунди по-дълго от миналия сезон. Двубоите са със средна продължителност от 45 минути и 35 секунди за забавяния и паузи (в сравнение с 42 минути и 45 секунди миналия сезон). Определението за „забавяне“ е времето между излизането на топката от игра и възобновяването на играта чрез корнери, свободни удари, тъчове, удари от вратата, дузпи и хващания. По отношение на общото време с топката в игра през пълните сезони от 2010-11 г. насам, то е било по-малко от 55 минути само два пъти, като е достигнало средно 54 минути и 45 секунди през 2021-22 г. и само четири секунди по-дълго през 2022-23 г.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

