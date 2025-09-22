Б ившият английски национал и настоящ анализатор Гари Невил заяви, че Ливърпул е големият победител в битката за титлата във Висшата лига след равенството 1:1 между Арсенал и Манчестър Сити в неделя.

След пет изиграни мача, отборът на Арне Слот запазва преднината си от пет точки на върха в класирането и е единственият тим, който е с 100% актив. В събота "червените" спечелиха дербито на Мърсисайд срещу Евертън, записвайки петата си поредна победа.

Равенството на "Емиратс" дойде след ранен гол на Ерлинг Халанд за Сити и изравнително попадение на Габриел Мартинели в добавеното време.

„Сити сигурно са разочаровани. Мачът беше истинско надлъгване, борба, която няма да помогне на нито един от двата отбора. Ливърпул може е големият победител от този резултат", допълни той.