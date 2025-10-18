Л егендата на Манчестър Юнайтед Пол Скоулс смята, че трима от настоящите играчи на „червените дяволи“ вече не могат да играят във Висшата лига и не са на нужното ниво. Той посочи Хари Магуайър, Люк Шоу и Каземиро като играчи, които вече нямат нужните качества, за да играят в елита.

„Шоу, Магуайър, Каземиро – те бяха страхотни играчи, но вече са на такъв етап от кариерите си, в който разбираш, че не си достатъчно добър физически, за да играеш във Висшата лига. Техните тела не са достатъчно атлетични, не са достатъчно силни, не са достатъчно бързи. Свалиха ниво и не могат да се справят, нямат нужното за Висшата лига. Всеки играч във Висшата лига е абсолютна машина. Имат само 5% телесни мазнини, могат да тичат, силни са, могат да играят с глава. Манчестър Юнайтед има двама или трима, които просто не могат да се справят с това“, каза Скоулс.

Тримата посочени футболисти са сред титулярите на Юнайтед през този сезон. Шоу игра във всеки от мачовете във Висшата лига, Каземиро пропусна само един заради наказание, а Магуайър игра в 7 от 8 мача във всички турнири.