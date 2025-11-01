Л ивърпул най-после зарадва феновете си с победа във Висшата лига. След 4 поредни загуби в първенството тимът на Арне Слот надви с 2:0 Астън Вила в мач от 10-ия кръг. Това е първа победа за тима в първенството от 20 септември. С успеха Ливърпул сложи край на серията от 4 поредни победи на Астън Вила.

Гостите имаха шанс още в началото, но Морган Роджърс удари греда. В 19-ата минута Астън Вила отново бе близо до гол. Мати Кеш стреля, но вратарят Гиорги Мамардашвили успя да избие топката с една ръка. Доминик Собослай пропусна възможност за Ливърпул. Отново той имаше шанс в 33-ата минута, но Емилиано Мартинес спаси изстрела му.

В 43-ата минута Юго Екитике вкара за Ливърпул, но голът му бе отменен заради засада. В добавеното време на първото полувреме домакините поведоха. Мохамед Салах се възползва от голяма грешка на Мартинес, който му подари топката при сгрешен пас, и вкара за 1:0.

Ливърпул вкара втори гол в 58-ата минута. Райън Гравенберх се разписа с удар от границата на наказателното поле.

В следващите минути гостите опитаха да се върнат в мача, но Долиен Мален и Рос Баркли отправиха неточни удари.

Ливърпул е трети с 18 точки, на 7 зад лидера Арсенал. Астън Вила е на 11-о място с 15 точки.