Т урболенцията в Лудогорец стигна своя естесвен апогей на изкуствената трева на „Ванкдорф Щадион” тази вечер в Берн.

Под дъжда в швейцарската столица разградската мултиселекция, водена от португалския треньор Руи Мота, при когото наистина се замота от самото начало на сезона, загуби с 2:3 от местния Йънг Бойс, записвайки второ поредно поражение в груповата фаза на Лига Европа. Така родният доминатор вече е в серия от 4 мача без победа във всички турнири и почти сигурно го чакат сериозни промени, още повече че има едва един успех в последните си 7 срещи – 1:0 над Монтана в Първа лига.

А Лудогорец поведе чрез сърбина Петър Станич в 26-ата минута и изглеждаше, че дори може да вземе 3-те точки.

Преживяващият обаче също облачни дни състав на домакините успя да изравни в последните секунди на първото полувреме благодарение на Раян Равелосон, за да стигне до пълен обрат през второто с голове на Кристиан Фаснахт (53) и Крис Бедия (63-дузпа). Във втората минута на добавеното време Иван Йорданов оформи крайния резултат.