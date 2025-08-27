С трахотен съспенс сътвориха два тима, записали победи над Лудогорец в последната година.

Азерският гранд Карабах, който през 2024-та причини исторически домакински срам на „орлите” с гръмовно 7:2 в преддверието на най-престижния европейски клубен турнир, сега най-после влезе в Шампионската лига. Тимът на знаменития треньор Гурбан Гурбанов, елиминира унгарския Ференцварош, отстранил в тазгодишната цедка разградската мултиселекция, с общ резултат 5:4 в дербито на бившия Източен блок.

На стадион „Тофик Бахрамов” в Баку Фради спечели реванша с 3:2, но това се оказа недостатъчно заради поражението в Будапеща преди седмица с 1:3.

Исканият от ЦСКА преди време Габи Каниховски откри резултата за гостите след четвърт час игра. Бившият халф на Черно море Леандро Андраде обаче изравни в 25-ата минута. Зубир направи обрата пълен секунди преди почивката - 2:1.

Вкаралият 2 на Лудогорец Барнабаш Варга изравни от дузпа в 55-ата. Младокът Алекс Тот (82) с брилятно изпълнение от фаул донесе победата на Ференцварош - 2:3.

За Карабах това ще е второ участие в ШЛ след това от 2017/2018. Тимът е 12-кратен шампион на Азербайджан, а треньорът Гурбанов го води от 17 години насам.