М анчестър Сити се възползва по най-добрия начин от загубата на Арсенал по-рано днес и се доближи само на 2 точки от върха. „Гражданите“ победиха с 3:0 Съндърланд в мач от 15-ия кръг на Висшата лига.

В началото гостите създадоха няколко положения, а Енцо льо Фе и Уилсон Исидор пропуснаха възможности. Сити поведе в 31-ата минута, когато Рубен Диаш отбеляза с хубав удар. Само 4 минути по-късно резултатът вече бе 2:0, след като Йошко Гвардиол бе точен с глава.

След почивката Сити стигна и до трети гол. В 65-ата минута Раян Шерки направи перфектно центриране с „рабона“, а Фил Фодън бе точен за 3:0. В добавеното време гостите останаха с 10 души след червен картон на Люк О'Ниън.

Манчестър Сити е на второ място с 31 точки, на 2 зад Арсенал. Съндърланд остана 7-и с 23.

Останалите резултати: Борнемут - Челси 0:0, Евертън - Нотингам 3:0, Тотнъм - Брентфорд 2:0