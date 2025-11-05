Б айерн Мюнхен победи ПСЖ с 2:1 като гост в мач от четвъртия кръг на основната фаза на Шампионска лига. Двата гола за баварците на "Парк де Пренс" вкара Луис Диас (4,32). В края на първата част обаче колумбиецът беше изгонене, а през втората част Жоао Невеш в 74-ата минута върна един гол.
За баварците това беше 16-а поредна победа от 16 мача от началото на сезона. Успехът изведе отбора на Венсан Компани на първо място във временното класиране с 12 точки, докато ПСЖ остава трети с 9.
