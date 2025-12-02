М ениджърът на елитния английски футболен отбор Арсенал – Микел Артета, не смята, че лондончани се нуждаят от допълнителна мотивация за предстоящия домакински мач от 14-ия кръг на Висшата лига срещу Брентфорд в сряда.

„Жизненоважно е за нас да победим Брентфорд. Мотивацията ни идва от вложените усилия в подготовката ни и от начина, по който подхождаме към мачовете. Трябва да бъдем по-добри от опонентите си, да доминираме, ако искаме да спечелим. Като се има предвид позицията ни в лигата и представянето ни, не мисля, че се нуждаем от нещо допълнително като желание. Всеки мач от Висшата лига е много интензивен, със сигурност Брентфорд ще ни предложи различно предизвикателство и затова трябва да бъдем на топ ниво“, цитира пресслужбата на клуба думите на Артета.

След 13 мача Арсенал е на първо място в класирането в Премиършип с 31 точки. Брентфорд е на 10-а позиция с 16 пункта. Централният защитник Уилям Салиба остава под въпрос за двубоя заради контузия на глезена, както и халфът Леандро Тросар. „При тях двамата става въпрос по-скоро за дни“, коментира испанският мениджър, визирайки очакванията си кога Салиба и Тросар ще бъдат готови да се завърнат в игра. Бранителят Габриел и нападателят Кай Хаверц пък със сигурност ще отсъстват още „няколко седмици“ заради лечение на травми.

