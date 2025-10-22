Руи Мота по време на пресконференцията си на "Ванкдорф Щадион" в Берн.

П ортугалският треньор на Лудогорец Руи Мота даде пресконференция в швейцарската столица Берн преди утрешното гостуване на местния Йънг Бойс в Лига Европа от 22 часа.

„Разликата е голяма, всичко е по-различно, различен е контролът, топката ще скача различно“, каза почти метафорично спецът за това, че мачът ще се състои на „Ванкдорф Щадион”, чийто терен е от изкуствена трева.

Ето и още акценти от изявлението му:

„Всички обичат да играят в Лига Европа, по-развълнувани са, когато става въпрос за Лига Европа. Знаем, че не сме на позицията, на която искаме да сме вкъщи. Нашият фокус е върху утрешния мач. Знаем и сме организирали добре нещата, които не правим добре, ще има промени. Както казах, нашият фокус е върху Лига Европа и утрешния мач“, гарантира португалецът.

„Йънг Бойс е много добър отбор, не са в най-добрата си форма, но не им трябва, за да бъдат успешни. Ще вложат много енергия, за да преминат през този лош период. Ние сме тук, за да играем, да се борим за трите точки и да спечелим.

Йънг Бойс е голям отбор, с големи успехи, феновете им ще направят фантастична атмосфера на стадиона. Ние също сме голям отбор, нямаме търпение да изиграем този мач.

Имахме малка ситуация с вратаря ни Серджио Падт, другите започват да се връщат, всичко е наред.

Те много използват физиката, с която разполагат. Трябва да отговорим с агресивност, защото не разполагаме с височина. Най-важно е да работим като отбор“.

Швейцарците, също като Лудогорец са в криза. Двата отбора в ЛЕ имат по 3 точки от една победа и една загуба. Успех за всеки от съперниците може да даде огромно предимство поне в стремежа за попадане в първите 24 тима на крайното класиране.

Както е известно, първите осем след изиграването на основната фаза се класират за осминафинал, а тези от 16-о до 24-то място се борят през плейоф да стигнат до там.