И спанският Атлетик Билбао и турският Галатасарай постигнаха домакински победи в 3-тия кръг от основната фаза в Шампионска лига.
Баските се наложиха с 3:1 у дома срещу кошмарния за Лудогорец и понастоящем сензационен Карабах Азербайджан. Комшийският гранд пък спечели със същия резултат срещу норвежкия дебютант Бодьо/Глимт.
Карабах поведе в резултата на великия стадион „Сан Мамес”, известен като Катедралата, още в 1-вата минута с гол на бившия бразилски футболист на Черно море Леандро Андраде.
Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-ата минута с гол на Горка Гурусета.
През втората част Атлетик Билбао осъществи пълен обрат. Роберто Наваро (70) направи 2:1, а Гурусета (88) сложи точка на спора с второто си попадение. За Карабах това бе първо поражение след 2 поредни успеха.
В Истанбул Галатасарай записа втора последователна победа. Нигерийският нападател Виктор Осимен (3, 33) се отчете с дубъл, а веднъж точен бе Юнус Акгюн (60).
Почетен гол за Бодьо/Глимт вкара резервата Андреас Хелмерсен (75).
Ето и всички резултати от сряда вечер в най-авторитетния континентален клубен турнир:
Монако (Фр) – Тотнъм (Анг) 0:0
Аталанта (Ит) – Спарта Прага (Чех) 0:0
Байерн Мюнхен (Гер) – Брюж (Бел) 4:0
Челси (Анг) – Аякс (Нид) 5:1
Айнтрахт Франкфурт (Гер) – Ливърпул (Анг) 1:5
Реал Мадрид (Исп) – Ювентус (Ит) 1:0
Спортинг Лисабон (Порт) – Олимпик Марсилия (Фр) 2:1
Галатасарай (Тур) – Бодьо/Глимт (Нор) 1:3
Атлетик Билбао (Исп) – Карабах (Азер) 3:1