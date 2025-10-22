И спанският Атлетик Билбао и турският Галатасарай постигнаха домакински победи в 3-тия кръг от основната фаза в Шампионска лига.

Баските се наложиха с 3:1 у дома срещу кошмарния за Лудогорец и понастоящем сензационен Карабах Азербайджан. Комшийският гранд пък спечели със същия резултат срещу норвежкия дебютант Бодьо/Глимт.

Карабах поведе в резултата на великия стадион „Сан Мамес”, известен като Катедралата, още в 1-вата минута с гол на бившия бразилски футболист на Черно море Леандро Андраде.

Постепенно домакините се съвзеха от шока и успяха да изравнят в 40-ата минута с гол на Горка Гурусета.

През втората част Атлетик Билбао осъществи пълен обрат. Роберто Наваро (70) направи 2:1, а Гурусета (88) сложи точка на спора с второто си попадение. За Карабах това бе първо поражение след 2 поредни успеха.

В Истанбул Галатасарай записа втора последователна победа. Нигерийският нападател Виктор Осимен (3, 33) се отчете с дубъл, а веднъж точен бе Юнус Акгюн (60).

Почетен гол за Бодьо/Глимт вкара резервата Андреас Хелмерсен (75).

Ето и всички резултати от сряда вечер в най-авторитетния континентален клубен турнир:

Монако (Фр) – Тотнъм (Анг) 0:0

Аталанта (Ит) – Спарта Прага (Чех) 0:0

Байерн Мюнхен (Гер) – Брюж (Бел) 4:0

Челси (Анг) – Аякс (Нид) 5:1

Айнтрахт Франкфурт (Гер) – Ливърпул (Анг) 1:5

Реал Мадрид (Исп) – Ювентус (Ит) 1:0

Спортинг Лисабон (Порт) – Олимпик Марсилия (Фр) 2:1

Галатасарай (Тур) – Бодьо/Глимт (Нор) 1:3

Атлетик Билбао (Исп) – Карабах (Азер) 3:1