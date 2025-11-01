Н отингам и Манчестър Юнайтед завършиха 2:2 в мач от 10-ия кръг на Висшата лига. Двата тима изиграха страхотен мач, в който гостите поведоха, домакините обърнаха, но в крайна сметка Юнайтед стигна до точката.

Равенството слага край на серията от три поредни победи на Манчестър Юнайтед в първенството.

Гостите поведоха в 35-ата минута. Каземиро беше точен с глава след изпълнение на корнер.

Нотингам стигна до обрат с два бързи гола в началото на второто полувреме. Морган Гибс-Уайт засече центриране с глава за 1:1 в 48-ата минута. В 50-ата минута защитникът Николо Савона вкара за 2:1, след като бе изпуснат от бранителите на Юнайтед. В 61-ата минута Бруно Фернандеш беше близо до изравнителен гол за гостите, но уцели гредата.

В 81-ата минута Манчестър Юнайтед изравни. Амад Диало беше точен с удар от въздуха от границата на наказателното поле. В продължението гостите можеха да стигнат до победата, но Мурило изчисти топката след удар на Амад Диало.

Манчестър Юнайтед е пети със 17 точки, Нотингам е 18-и с 6.