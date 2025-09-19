25 гола бяха вкарани в третите 6 мача от първия кръг на груповата фаза на Шампионската лига.

Така с отбелязаните 26 на старта и 19-те в сряда общата бройка попадения в най-престижния континентален клубен турнир набъбна на 70 за 18-те досегашни сблъсъка. Това прави средно почти по 4 гола на мач (б.р. – екзактното число е 3,88 ).

В четвъртък вечер в 4 от случаите домакините спечелиха, една от срещите завърши наравно, и в също в една гостите ликуваха. И точно на нея ще обърнем внимание, защото там косвено има българско влияние върху резултата.

В отсъствието на обострилия контузията си срещу националния ни отбор в световната квалификация (0:3) испански национал Ламин Ямал неговият английски заместник Маркъс Рашфорд вкара първите си 2 гола за Барселона. В петия си мач за каталунците 27-годишният нападател бе точен за успеха в своята родина с 2:1 над Нюкасъл, разписвайки се през 9 минути - в 58-ата и 67-ата. За „свраките” реализира Антъни Гордън в 90-ата.

Друг английски клуб - спечелилият Шампионската лига през 2023-та Манчестър Сити, се справи на своя „Етихад” с 2:0 срещу италианския Наполи и доскорошния си любимец Кевин де Бройне. Белгийският национал обаче бе принуден да напусне в 26-ата минута, след като 5 по-рано капитанът на „партенопеите” Луиджи ди Франческо получи червен картон. За Сити се разписаха норвежкият бомбардир Ерлинг Халанд (56) и сънародникът на Де Бройне и също национал Жереми Доку (65).

Ето и всички резултати от вечерта:

Брюж (Бел) – Монако (Фр) 4:1

ФК Копенхаген (Дан) – Байер Леверкузен (Гер) 2:2

Айнтрахт Франкфурт (Гер) – Галатасарай (Тур) 5:1

Манчестър Сити (Анг) – Наполи (Ит) 2:0

Нюкасъл (Анг) – Барселона (Исп) 1:2

Спортинг Лисабон (Порт) – Кайрат Алмати (Каз) 4:1