З ащитникът на Арсенал Габриел Магаляеш може да отсъства от терена за период от два месеца, след като получи контузия, докато играеше за Бразилия, съобщават медиите във Великобтитания. На 15 ноември 27-годишният футболист не успя да завърши контролния мач на петкратния световен шампион срещу Сенегал (2:0) заради контузия, напускайки принудително терена в 64-ата минута. В лондонския клуб са обезпокоени от сериозността на контузията на бразилеца и той ще проведе допълнителни прегледи. Арсенал е на първо място в класирането във Висшата лига с актив от 26 точки. В неделя столичани ще играят срещу големия си съперник Тотнъм, а през следващата седмица приемат Байерн Мюнхен в Шампионската лига.

Иначе Арсенал прекрати осемгодишния си партньорски договор с бранда "Посети Руанда" (Visit Rwanda) по взаимно съгласие, съобщава Sky Sports. Към африканската страна има обвинения от ООН, че подкрепя бунтовнически клетки в съседно Конго. Като част от кампанията, фенска група плати за сатиричен билборд "Посети Тотнъм" пред "Емирейтс" преди мач с Кристъл Палас. Краят на партньорството бе приет положително от LGBTQ+ организацията "Гей Гуунърс" (Gay Gooners).

"Не се чувствахме комфортно с тази сделка още от сключването й. От 2021 сме водили многократно разговори с представители на Арсенал. Според проучване сред над 2 500 членове на организацията, само 2 процента подкрепят подновяването на договора с "Посети Руанда", който е за 10 милиона паунда на година. 86 процента настояват за прекратяването му и намирането на заместник", пишат от групата. "Някои от нашите членове посочват и позицията на Руанда за човешките права на LGBTQ+ общността", казват още "Гей Гуунърс".

