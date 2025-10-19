В торият в родната съдийска ранглиста Радослав Гидженов отново получи доверието на УЕФА и ще ръководи мач от младежката Шампионска лига.

Европейската централа му повери срещата ПСВ Айндховен (Нидерландия) – Наполи (Италия), която ще се играе на 21 октомври (вторник) от 15.30 часа на терените на "Кампус де Хердганг". Тийнталантите на домакините имат 3 точки от 2 мача до момента. Връстниците им от Ботуша пък са с 1 пункт.

Помощници на Гидженов ще бъдат Петър Митрев и Красимир Атанасов, а четвърти съдия е Вутер Виерсма от Нидерландия.

За 34-годишният асеновградчанин това е шести мач през новия сезон по европейските терени. Той има още един мач в младежката Шампионска лига – на 17-и септември ръководи Ливърпул (Англия) – Атлетико (Мадрид, Испания), завършил 0:0. Другите му срещи са в груповата фаза на Лигата на конференциите, в квалификациите на Шампионската лига и на Лигата на конференциите, както и един в европейските квалификации за младежи до 21 години, припомня БТА.