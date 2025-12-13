В изитата на Лионел Меси в Индия започна хаотично в събота, след като фенове чупиха седалки и ги хвърлиха по терена след краткото посещение на аржентинската мегазвезда на стадион „Солт Лейк“ в Калкута, съобщи информационната агенция ANI, цитиран от БТА.

Меси е в Индия като част от обиколка, по време на която е планирано да посети концерти, младежки футболни школи, турнир по падел и да стартира благотворителни инициативи на събития в Калкута, Хидерабад, Бомбай и Ню Делхи.

Според индийските медии, световният шампион с Аржентина от 2022 г. се е разходил по терена на стадиона, махайки на феновете, но е бил плътно обграден от голяма група хора, сред които негови съотборници в Интер Маями и е напуснал 20 минути след пристигането си, като не е направил предварително планираната пълна обиколка на терена, за да обере овациите на феновете.

Видео от ANI показва фенове, които хвърлят счупени седалки на стадиона и други предмети по терена и лекоатлетическата писта на мястото, като няколко души, които са прескочили оградата около игрището, са хвърляли предмети.

„Само ВИП персони и актьори бяха около Меси... Защо ни извикаха тогава... Купих билет за 12 хиляди рупии (132,51 долара), но дори не успяхме да видим лицето му...“, каза разочарован фен на стадиона пред индийската информационна агенция ANI.