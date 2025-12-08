В дните преди визитата на Арсенал на „Вила Парк“ бе задаван въпросът дали Астън Вила може да бъде слаган сред кандидатите за титлата. В колонката си в програмката за мача Унай Емери написа, че всички в клуба трябва да са смирени, но също така и амбициозни.

След победата с 2:1 Емери повтори думите си, но пък Микел Артета бе категоричен: Те са в битката. Вижте къде се намират, вижте как играят, победиха много силно отбори като домакини“.

Арсенал е най-силният тим във Висшата лига и на пръстите на едната ръка се броят отборите, който им създадоха проблеми досега, но Астън Вила бе този, който успя да доминира нас „артилеристите“. Отборът на Умай Емери съумя да използва по перфектен начин фланговете и свободните пространства, които бековете на Арсенал им оставяха.

Малко са и отборите, които имат манталитет като този на Вила. Бирмингамци успяха да се стабилизират след изравнителния гол на Арсенал, а след това натиснаха здраво в последните минути, когато лидерът във Висшата лига видимо се измори. Точно тогава вратарят Емилиано Мартинес смени подхода си и започна да вкара бързо топката в игра и в крайна сметка победният гол падна.

Вила не просто надхитри, а надигра убедително своя съперник. Този тим на Унай Емери превърна „Вила Парк“ в крепост и от август 2024 година има само 2 загуби у дома, които са срещу традиционно неудобния Кристъл Палас.

Нещо повече, откакто Емери дойде в Бирмингам преди близо 3 години, именно Вила е отборът с най-много домакински победи във водещите Топ 5 първенства.

Цялата разработка четете в днешния брой на "Мач Телеграф"

