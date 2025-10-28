У жас настъпи в Манчестър Юнайтед. Причината е, че бащата на защитника на втория отбор Рейс Бенет се самоуби. От клуба изразиха съболезнования и подкрепа към 21-годишния футболист.

„Всички в Манчестър Юнайтед изразяват своята любов и подкрепа към Рийс Бенет, чийто баща Дейвид почина през уикенда. В знак на уважение, нашият отбор до 21 години ще носи черни ленти на ръкавите и ще спазва минута мълчание преди днешния мач срещу Рочдейл“, се казва в изявление на Манчестър Юнайтед.

Рийс сподели сърцераздирателната новина в социалните мрежи в понеделник, описвайки се като „съсипан“. Той също така изпрати силно послание в подкрепа на тези, които се сблъскват с проблеми с психичното здраве, с надеждата да помогне на други семейства да избегнат подобни трагедии в бъдеще: „Моля ви, споделете проблемите си, не осъзнавате колко много сте обичани.“

