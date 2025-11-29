М оже ли Челси да спре Арсенал? Това е въпросът, който ще получи отговор в неделя вечер на „Стамфорд Бридж“. Двата съперника са разделени от 6 точки на първите две места, като мачът може да е от стратегическо значение в битката за титлата.

Челси е вторият най-резултатен отбор от Висшата лига от началото на сезона във всички турнири с 41 гола, като единствено Арсенал е с повече с 42. Любопитно е, че попаденията на „сините“ са отбелязани от 11 различни играчи, което говори за непредвидимост в предни позиции, но сега пред възпитанаците на Енцо Мареска предстои най-трудния изпит – да пробие най-добрата защита в лигата (6).

Добрата новина в лагера на домакините е завръщането на най-креативния им играч Коул Палмър. Както е известно, плеймейкърът претърпя домашен инцидент преди седмица и пропусна мача с Барселона във вторник, но се очаква той да бъде на разположение в неделя. Бразилският талант Естевао е новото бижу в лондонския клуб. 18-годишният футболист пристигна от Палмейрас през лятото и веднага загатна за потенциала си, като вече има 5 гола и 1 асистенция в 17 мача. Той е и голмайсторът на тима в Шампионска лига с 3 попадения в 5 срещи.

Въпросът пред Челси е кой ще води атаката срещу безупречната отбрана на Арсенал?

Това е въпросът, който мъчи Енцо Мареска. Единственият централен нападател в състава на „сините“ е Лиъм Делап, който обаче е далеч от най-добрата си форма. Бившият играч на Ипсуич е отбелязал 1 гол в 8-те си двубоя във всички турнири.

Педро Нето, Енцо Фернандес и новото попълнение Жоао Педро са най-резултатните играчи на „сините“ през този сезон с по 4 гола, а зад тях се нарежда Мойсес Кайседо с 3. Никой от тях обаче не е типичният №9, който постоянно да държи под напрежение централните бранители на противника.

В атаката на Арсенал също се наблюдава разнообразие по отношение на попаденията. Виктор Йокереш и Еберечи Езе са опънали мрежите по 4 пъти във Висшата лига, като ударите на Сака и Тросар са влезли в противниковата врата три пъти. Прекрасната новина пък за „червено-белите“ е завръщането от лазарета на няколко ключови играчи като Йокереш, Кай Хаверц и капитана Мартин Йодегор.

Именно Челси е любимата жертва на норвежкия плеймейкър. В осемте си двубоя срещу „сините“ той е записал 6 победи и 2 равенства, като е осъществил 7 голови действия (2 гола и 5 асистенции) – най-много срещу всеки друг тим във Висшата лига. 26-годишният халф е в серия от четири поредни асистенции в последните си 3 мача срещу Челси.

Определяща за крайния изход от мача ще бъде битката между най-добрите играчи през последните няколко сезона - Деклан Райс и Мойсес Кайседо. Двамата футболисти са записали над 7000 минути за отборите си всеки през последните три кампании, като футболистът на „артилеристите“ има по-добрите показатели в предни позиции.

Още един ключов фактор ще бъде играта при статични положения. Двата тима са отбелязали над 1/3 от головете си след стандартни ситуации. „Топчиите“ са най-резултатният отбор в елита (без дузпите) с 14 попадения (58%), докато головете на Челси са 10 след подобни изпълнения (43%).

Моментната форма в такива сблъсъци е винаги от значение, но историята също може да може да повлияе. В 208-те мача между двата съперника, Арсенал е спечелил 84, а Челси – 64, при 60 равенства. „Артилеристите“ са триумфирали 9 пъти в последните си 10 мача срещу „сините“ във английското първенство, като последната победа на състава от „Стамфорд Бридж“ е от 22 август 2021 година в дома на „червено-белите“.

