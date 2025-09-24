Смит премина в Арсенал от Ливърпул. Оливия е най-младият национал в историята на Канада.

О ливия Смит пренаписа историята още преди да е стъпила на терена на „Емирейтс“.

На 21 години тя е първата жена във футбола, чиято цена надхвърли 1 млн. паунда. Арсенал премина психологическата граница, за да я привлече от Ливърпул през юли. Въпреки че въпросният рекорд след това бе подобрен, Смит има запазено място в историята.

„Всичко водеше натам”, коментира бившата ѝ треньорка от отбора на Университета в Пенсилвания Ерика Дамбах пред ВВС. „Да, това ѝ се случи в ранна възраст, но въпреки това говорим за години на работа и подготовка. Лив има опит от времето, когато бе едва на 15.”

На тази възраст тя дебютира за националния отбор на Канада, за да стане най-младият футболист, играл с екипа на „червените”.

Просто Лив

Въпреки шеметния възход Смит изобщо не се е променила.

„Обичам да се запознавам с хората като хора, а не като професионални спортисти. Вече бях наясно с футболните ѝ качества. Оказа се, че имаме много общи неща. Тя е страхотно хлапе, което е стъпило здраво на земята. Опитвам се да отворя сърцето си към всеки човек, с когото се запознавам. Тя премина през отворената врата с лекота”, споделя Мат Биърд, бившият треньор на Ливърпул, по чието настояване нападателката беше привлечена от португалския Спортинг.

Връзката между треньор и играч устоява на времето. Двамата продължават да поддържат контакти дори след като вече не са в Ливърпул. Тя се обажда да благодари на Мат след трансфера си и първия си мач с екипа на Арсенал – контролата срещу Тотнъм.

Този жест не е нещо необичайно за канадката. Оливия изпраща съобщение и на отговорника за женския отбор на Спортинг Маргарида Батле. Отбива се и до Торонто, за да се види с първите си наставници Марко Миланович и Били Уилсън, които я взимат в Торонто Нитрос.

„Най-забележителната черта на Оливия е, че успя да остане просто Лив. Изобщо не се е променила. Тя е хлапе, което обича живота, и е винаги усмихната, а животът и футболът също я обичат”, казва Уилсън.

Семейство

Родителите – Шон и Сули, имат основна роля за успехите на дъщеря си. Те също присъстват на онази вечеря в Ливърпул. Там е и бившият отговорник за женския футбол при „червените“ Ръс Фрейзър.

„Майката и бащата са направили невероятни неща, за да я подготвят. Трябвало е да минат през много лишения, за да обезпечат подготовката на професионален спортист“, разкрива Фрейзър.

„Тренирала е различни спортове, сред които и хокей, занимавала се е с бойни изкуства. Именно на тях дължи дисциплината по отношение на всичко, с което се захваща“, добавя пък Биърд.

Директорът на направление „Женски футбол“ в Спортинг Маргарида Батле също говори за ролята на бащата: „Той е нещо като таткото на Винъс и Серена Уилямс. Бил е нейният ментор като дете и продължава да е плътно до нея.“

Избор

През 2022-ра Смит преминава от Торонто Нитрос в отбора на Университета на Пенсилвания. Пристига контузена и трябва да се възстановява след операция на скъсани кръстни връзки. Въпреки това още в края на първата ѝ година идва оферта за трансфер в Европа.

„Тя трябваше да излезе от зоната си на комфорт, тъй като напускането на университета беше стресиращо събитие, което обаче ѝ помогна да порасне по-бързо от връстниците си“, коментира тогавашната треньорка на университетския отбор Дамбах.

Оливия избира да замине за Португалия, въпреки че към нея има сериозен интерес и от клубове от Франция и Англия.

„Не мога да кажа, че нашият проект е бил по-добър. Просто бяхме по-различни”, спомня си Маргарида Батле. „Лив оцени факта, че наистина силно я искахме. Осъзна, че ако дойде при нас, ще има всички права и задължения като останалите играчи и не може да разчита на специално отношение както в положителна, така и в отрицателна посока. След като избра нас, нито за момент не сме имали чувството, че прави компромис да дойде в по-малък клуб в сравнение с останалите, които я искаха”.

Канадката се налага светкавично в Португалия.

„Беше едва на 18, а играеше срещу много по-възрастни и опитни играчи. Гледахме как ги разминава на терена, споглеждахме се и не спирахме да си повтаряме един и същи въпрос: „Как успяхме да прилъжем това момиче да ни избере и да дойде при нас?”.

Багаж

В края на сезона нападателката трябва отново да стяга багажа, а в Спортинг са затрупани с оферти от цяла Европа.

„Честно казано, имаше и по-високи предложения от това на Ливърпул, но Оливия избра тях, защото хареса проекта им”, допълва Маргарида.

В дебютния си сезон за женската Суперлига канадката вкарва 7 гола в мача за Ливърпул. Печели приза за най-добър млад футболист.

Арсенал е третият й клуб за последните три години.

„Определено мисля, че не е много удобно, но човек трябва да се научи да приема и некомфортното”, коментира Смит по време на предсезонната подготовка. „Лично за мен беше много тежко да бъда в неизвестност и да не знам какво ми предстои. Преместих се веднага след първия ми сезон в професионалния футбол. Сега след първия ми сезон в най-доброто първенство в света отново трябва да се местя.“

Цените

Изминалото лято беше изключително бурно за женския футбол. Трансферният рекорд на Смит беше счупен след едва 35 дни. Орландо Прайд привлякоха Лизбет Овал за 1,1 млн. паунда от Тигрес. Но Смит ще остане завинаги в историята. Също както Тревор Франсис, който през 1979 г. премина тази граница при мъжете

„Чувствам се поласкана, особено като се има предвид, че идвам от Ливърпул”, казва новата нападателка на Арсенал. „Щом са решили да платят толкова много пари за млад играч, значи са видели моя потенциал. Аз съм гладна и мотивирана. Искам да раста, да се уча и да побеждавам. Самите пари не са толкова важни.“

Всички, които са работили с нея, са единодушни, че инвестицията ще се осребри на терена.

„За мен няма и грам съмнение, че Оливия ще бъде най-добрата футболистка в света”, заяви Биърд.

„Някои спортисти имат изключителен манталитет и тя е точно такава. Винаги натиска да достигне върха. Достигне ли го, държи да остане там. Много трудно е да се запази постоянство, но тя го умее“, добавя Уилсън.

Нейтън Едуардс, bbc.co.uk