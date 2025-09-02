К лубовете от английската Висша лига са похарчили рекордните 3 милиарда паунда за нови футболисти през затворения снощи летен трансферен прозорец, съобщи PA, позовавайки се на данни от специализираната компания за финансови услуги "Делойт". С това е подобрено досегашното върхово постижение от 2.36 милиарда паунда отпреди две години.

Границата от 3 милиарда паунда беше достигната, след като шампионът Ливърпул вчера заплати рекордните 125 милиона лири за привличането на шведския нападател Александър Исак от Нюкасъл Юнайтед. Така мърсисайдци надхвърлиха 400 милиона за нови футболисти, което също е безпрецедентно за един клуб в един трансферен период, като в друга значима сделка по-рано "червените" дадоха 100 милиона паунда, които може да достигнат до 116 милиона с бонусите, на Байер Леверкузен за германския национал Флориан Вирц.

Арсенал, Челси, Манчестър Юнайтед и Нюкасъл пък преминаха границата от 200 милиона за привличане на играчи през това лято. "Това за пореден път показва колко жестока е борбата във Висшата лига - рекорден брой отбори ще играят в континенталните турнири, а някои от големите клубове се опитват да се върнат в Европа. Мисля, че в това отношение конкуренцията никога не е била по-голяма. Всички се стремят да направят необходимото, за да подобрят съставите си и да се доберат до така желаните места в континенталните състезания", коментира данните директорът в "Делйонт" по спортните сделки Тим Лън.

Английските клубове разчитат на сериозни финансови постъпления от новия 4-годишен договор за телевизионните права, която влезе в сила от този сезон. Освен това рекордните шест отбора от елита ще участват в Шампионската лига, откъдето очакват и добри допълнителни финансови бонуси. "За първи път договорът за телевизионни права е за четири години, което е с година повече в сравнение досега. Това означава повече излъчвани мачове, още по-големи приходи, а оттам допълнителна финансова стабилност. Всички знаят, че класиране в Шампионската лига носи още сериозни средства", коментира Лън.

Той припомни, че за десети пореден летен трансферен период отборите от Висшата лига харчат 10-цифрена сума за нови попълнения. "С оглед на всички данни, които имаме, смятам, че тази тенденция ще се запази и занапред", каза още Лън.

